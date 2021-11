Cidades Duas mulheres são mortas a facadas em Senador Canedo Suspeito do crime seria irmão e sobrinho das vítimas, segundo informações preliminares

Duas mulheres foram mortas com golpes de faca na manhã desta sexta-feira (26), em uma casa, em Senador Canedo, na região metropolitana da capital. Segundo informações preliminares, as vítimas seriam irmã e tia do suspeito. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou as mortes. Uma criança que estava no imóvel e assistiu os assassinatos, aparen...