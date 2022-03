Cidades Idoso é preso suspeito de atirar contra jovem que estava soltando rojões em Senador Canedo Vítima foi atingida no peito e está internada no Hugol

Um idoso, de 63 anos, foi preso em flagrante suspeito de atirar no peito de um jovem, de 18, em Senador Canedo, na região metropolitana de Goiânia. A tentativa de homicídio aconteceu na noite do dia 28, no Setor Bom Sucesso, e o investigado foi preso durante a madrugada do dia 29. Titular do Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) do município, o delegado Matheu...