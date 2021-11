Cidades ​Uma das vítimas de duplo homicídio em Senador Canedo era gerente de loja em Goiânia Em nota, o Grupo Fujioka manifestou pesar pela morte de Cristiana do Rosário, funcionária do grupo há dois anos

Uma das vítimas do duplo homicídio ocorrido na manhã desta sexta-feira (26) em Senador Canedo, região metropolitana da capital, trabalhava como gerente de uma loja do Grupo Fujioka, de eletrônicos, em um shopping no Jardim Goiás, em Goiânia. Em nota, a empresa lamentou a morte de Cristiana do Rosário. Cristiana trabalhava há dois anos para o grupo e liderava ...