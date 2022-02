Cidades Senadores da CPI da Covid querem acelerar projeto que blinda Anvisa de Bolsonaro O texto, de autoria do senador Omar Aziz (PSD-AM), ex-presidente da CPI, foi apresentado em dezembro

Senadores da CPI da Covid querem acelerar o debate na Casa sobre um projeto de lei para dar autonomia à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), alvo de pressão política do governo Jair Bolsonaro (PL), que tem se contraposto a decisões do órgão. O texto, de autoria do senador Omar Aziz (PSD-AM), ex-presidente da CPI, foi apresentado em dezembro. Com a ...