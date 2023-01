O vigilante Tiago Henrique Gomes da Rocha, de 34 anos, conhecido como serial killer de Goiânia, por ter sido condenado por quase 30 assassinatos cometidos entre 2011 e 2014 na capital, vai passar por mais um júri, mais de oito anos após ter sido preso e confessado os crimes. É o último processo em tramitação na Justiça, o da tentativa de assassinato de duas mulheres, que na época do fato tinham, ambas, 18 anos. Ainda não foi marcada uma data para o julgamento pelos jurados.

A manicure Daiane Ferreira de Morais e a então estudante Ketelyn Luiza Vieira Mendes estavam juntas com uma terceira jovem para comer um espetinho em uma barraca em frente ao Cepal do Jardim América, na noite de 25 de julho de 2014, uma sexta-feira. Na ocasião, era realizada no local uma exposição de carros.

Tiago chegou em uma moto próximo ao quiosque, sacou a arma e, sem tirar o capacete, simulou um assalto. Outras pessoas que o viram armado chegaram a tirar a carteira para entregar-lhe, mas ele foi em direção a Daiane, que lhe entregou imediatamente o celular. O vigilante jogou o aparelho no chão, segurou a vítima pelo pescoço, mandou ficar quieta e atirou em suas costas.

Enquanto a manicure caía no chão, ferida, o vigilante já apontou a arma em direção a Ketelyn e atirou duas vezes, sem acertá-la. Imediatamente, ele subiu na moto e fugiu. No momento da abordagem, a amiga das duas tinha saído para ir até um banheiro.

“Os crimes não se consumaram por circunstâncias alheias à vontade do denunciado, porquanto a primeira vítima Daiane não restou atingida em local de letalidade imediata e recebeu pronto e eficiente socorro médico. Em relação à segunda vítima, Ketelyn, o crime não se consumou por erro na execução, já que os disparos efetuados não a acertaram (erro de pontaria)”, afirmou o Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) na denúncia.

As vítimas e testemunhas foram ouvidas em setembro e novembro deste ano, antes da decisão pelo júri, e confirmaram a versão apresentada pelo MP-GO na denúncia.

Tiago, que é defendido por um representante da Defensoria Pública, pediu a desclassificação do crime para lesão corporal, cuja pena é mais leve. No interrogatório, afirmou que estava embriagado quando resolveu abordar Daiane e afirma que deu apenas um disparo, negando que tenha corrido atrás da outra vítima.

Em sua decisão, o juiz Eduardo Pio Mascarenhas da Silva, da 1ª Vara Criminal dos Crimes Dolosos Contra a Vida e Tribunal de Júri, destacou um trecho da fala de Tiago, que ao ser questionado, disse não se recordar como escolheu a vítimas, mas que atirou nela por ser “feia”.

Essa afirmação feita pelo serial killer reforçou a manutenção de uma das três qualificadoras que agravam a punição caso seja condenado pela dupla tentativa de homicídio.

Minutos antes de abordar Daiane e Ketelyn, entretanto, Tiago havia matado a tiros Juliane Neubia Dias, de 22 anos, que estava com o namorado e uma amiga dentro de um carro parado em um semáforo na Avenida Mutirão. Na mesma moto, o vigilante ficou ao lado do veículo e efetuou uma série de disparos, sendo que um deles atingiu o rosto da jovem. O namorado e a amiga não se feririam. Pela morte, Tiago foi condenado em 2016 a 20 anos.

Este caso chamou a atenção na época porque a polícia chegou a prender um entregador de pizza que usava tornozeleira eletrônica na época e, coincidentemente, passou pelos locais dos dois crimes em horários “próximos” aos que as vítimas foram abordadas. Para piorar a situação deste homem, uma testemunha disse ter reconhecido ele como o autor do disparo contra a manicure. Após a prisão de Thiago, as provas mostraram que a prisão do entregador fora equivocada. Leandro ficou preso entre os dias 7 de agosto e 3 de setembro de 2014.

Demora no inquérito

O processo demorou oito anos para uma decisão sobre o júri por causa do atraso na conclusão do inquérito. A Polícia Civil só tomou os depoimentos das vítimas em outubro de 2021, após insistência do MP-GO e despachos do magistrado. Elas seriam novamente ouvidas em abril do ano seguinte.

No dia 15 de fevereiro, a delegada Myriam Vidal de Castilho Cursino, que havia acabado de assumir o 7º Distrito Policial, onde a investigação tramitava, encaminhou um despacho pedindo dilação de 90 dias para concluir o caso, sob alegação de que houve mudanças no quadro pessoal do DP e “grande acervo de procedimentos sob investigação, desproporcional ao quantitativo de servidores para investigação de todos os procedimentos em curto espaço de tempo”.

O inquérito foi remetido ao Judiciário no primeiro dia de julho do ano passado. A denúncia do MP-GO foi entregue uma semana depois. A partir daí, o processo ganhou celeridade.

Revelado pelo POPULAR

A presença de um serial killer em Goiânia só começou a ser investigada pela Polícia Civil após reportagem feita pela jornalista Rosana Melo no POPULAR em meados de 2014 mostrando que havia um padrão em algumas mortes de mulheres e moradores de rua, crimes sem motivo aparente e com o mesmo modo de ação.

Tiago abordava as vítimas usando uma moto com placa roubada e vestindo roupas escuras cobrindo todo o corpo, sem tirar o capacete. Ele sempre pegava as vítimas de surpresa, sem tempo de reação ou defesa.

A última vítima foi a estudante Ana Lídia Gomes, de 14 anos, em um ponto de ônibus no dia 2 de agosto, após a publicação da reportagem. Dois dias depois, a Polícia Civil montou uma força-tarefa para capturá-lo. Ele foi preso em 14 de outubro de 2014.

Logo após a prisão, Tiago admitiu ter matado 39 pessoas, mas depois em novas oitivas baixou o número de homicídios para 29. O primeiro foi o de um rapaz de 16 anos em 2011. Até 2013 ele escolhia como vítimas principalmente moradores de rua.

Depois mudou o perfil para mulheres em situações diversas, seja lanchando à noite ou de dia em ponto de ônibus ou dentro de carro.

Laudo médico feito por peritos do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO) em 2015 o classificou como psicopata, mas imputável, ou seja, uma pessoa consciente dos crimes pelos quais era acusado, podendo ser julgado e condenado.

Tiago se encontra detido no Núcleo de Custódia do Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia, onde cumpre penas que somam 684 anos de prisão.

Réu “permitiu socorro à vítima”

A defesa de Tiago Henrique Gomes da Rocha afirmou nas alegações finais antes da decisão sobre o júri que ele “optou voluntariamente” por não matar Daiane e Ketelyn, mesmo já tendo “dado início aos atos executórios que configurariam o delito de homicídio”. Além disso, alega que ele “permitiu” que ambas sobrevivessem e que a vítima baleada fosse socorrida.

Isso porque, segundo a defesa, que é feita pela Defensoria Pública do Estado d e Goiás (DPE-GO), Tiago não matou Daiane mesmo quando ela caiu após o tiro nas costas e ficou “absolutamente vulnerável, incapaz de resistir a uma segunda investida do acusado, caso ele almejasse consumar o homicídio”.

Também foi usado como argumento, no caso de Ketelyn, o fato de ele não ter insistido na perseguição, uma vez que pela proximidade, caso quisesse matá-la, teria grande chance de êxito, segundo a defesa.

“Deste modo, ainda que seja absolutamente condenável a empreitada criminosa empreendida por Tiago Henrique, não se pode olvidar que, neste caso específico, ele abdicou de integralizar a conduta, ainda que as circunstâncias lhe permitissem”, afirmou a defesa.

Após efetuar os disparos, como em todos os outros casos, Tiago fugiu rapidamente, permanecendo pouco tempo no local. Para a defesa, isso pode ser interpretado como “desistência voluntária”.