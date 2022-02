Cidades Servidor é preso suspeito de praticar extorsão no Cais Finsocial Homem cobraria valor para que procedimento fosse supostamente adiantado

Suspeito de cobrar R$2 mil por vaga em hospital, um funcionário público teve acesso a paciente por meio de um vereador da cidade que a vítima reside, São Miguel do Araguaia. De acordo com relato da Polícia Civil, a paciente estava no Cais Finsocial e a gestora da unidade de saúde informou à paciente que não era necessário o pagamento por um serviço público, neste momento, ...