Cidades Servidor comissionado da Alego é investigado por receber salário mesmo após se mudar para Portugal Em nota, a Assembleia Legislativa do Estado de Goiás afirmou que não tinha conhecimento da mudança do servidor e que um processo administrativo já foi instaurado para apurar os fatos

Um servidor comissionado da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás (Alego) está sendo investigado por continuar recebendo salário mesmo depois de se mudar para fora do país. O funcionário é Caio Santos Macedo Junior, que se mudou para Portugal em fevereiro deste ano. Em nota, a Alego afirmou que não tinha conhecimento da mudança do servidor e que um processo administrativo j...