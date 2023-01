Um servidor do Foro da comarca de Corumbá de Goiás foi afastado, nesta sexta-feira (13), por participação nos atos golpistas em Brasília, ocorridos em 8 de janeiro. A decisão foi do juíz Marcos Boechat Lopes Filho, que determinou também a criação de uma comissão de sindicância para apurar a situação. O afastamento do servidor deve durar 30 dias.

O processo de sindicância também está previsto para durar 30 dias, mas pode ser prorrogado. Nesse período, o funcionário deve manter seu endereço atualizado e fica proibido de ingressar nas dependências do fórum local sem autorização.

De acordo com o Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO), uma investigação sobre o fato também ocorre em sigilo na Polícia Civil (PC).

O funcionário afastado aparece em imagens gravadas no movimento terrorista, dentro de um ônibus, incitando outros bolsonaristas radicais a cometerem as ações contra a democracia.

Judiciário

A decisão do magistrado, conforme o TJ-GO vai, segue o posicionamento do tribunal e do chefe do Poder Judiciário, o desembargador Carlos França. Para França, “esses atos, que atentam contra o Estado Democrático de Direito, a ordem constitucional e a segurança pública, devem ser devidamente apuradas e os seus responsáveis exemplarmente punidos, restaurando-se a legalidade e a paz social”.