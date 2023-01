Um servidor público de 46 anos morreu após um tronco cair na cabeça dele enquanto fazia poda de árvore, na noite da última sexta-feira (20), em uma fazenda de Jataí, às margens da BR-158, na região sudoeste de Goiás.

Segundo a Polícia Civil de Goiás, Cleipe Aparecido de Jesus Barbosa estava na fazenda do irmão e fazia a poda de algumas árvores com uma motosserra, quando parte de um tronco caiu em cima da cabeça dele. O irmão do servidor publico caminhava por perto e viu o momento do acidente.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) esteve no local, mas Cleipe já havia morrido. Ao POPULAR, o Instituto Médico Legal (IML) informou que o corpo do servidor público foi liberado para a família ainda no fim de semana. Cleibe Aparecido foi velado e sepultado neste domingo (22), em Jataí.

Em nota, a Prefeitura de Jataí lamentou a morte do servidor, que atuou por anos como vigia na Secretaria de Segurança Pública, ocupando também por um período o cargo de chefia da equipe. "Servidor dedicado e comprometido com o trabalho", destacou a prefeitura.

Leia também:

- Homem morre atropelado após sair do carro na GO-462, em Goiânia

- Idosa é atropelada por caminhão que dava marcha à ré e morre a caminho do hospital

- Mãe desabafa após filho levar choque durante jogo e morrer: ‘Apaixonado por futebol'