Um homem de 32 anos morreu na noite deste sábado (31) após chocar a moto que dirigia contra um reboque estacionado. O motociclista, identificado pelas iniciais J.V.N., era servidor da Comurg, e a estrada onde aconteceu a batida era parte de sua rota usual para o trabalho. O acidente aconteceu no Recreio São Joaquim, em Goiânia.

De acordo com informações da Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito (DICT), o homem seguia no sentido Sul-Norte na Estrada 115 e bateu a parte da frente da motocicleta na lateral esquerda da carreta, que estava devidamente estacionada à direita da pista. Apesar de o motorista estar usando capacete, a DICT relata que o impacto esmagou o rosto do servidor.

Os agentes também identificaram que a viseira do equipamento estava aberta e que há iluminação pública na via. Familiares contam que a vítima tinha o hábito de consumir bebidas alcoólicas após o fim do expediente. A Dict vai instaurar inquérito policial para apurar o ocorrido.

