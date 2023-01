Cidades Servidora da Agrodefesa de Goiás é exonerada após participar de atos terroristas Diana Karla Ribeiro Soares é assessora da Agrodefesa em Niquelândia. Nas redes sociais, ela postou foto sentada no teto do Congresso Nacional

A servidora pública da Agência Goiana de Defesa Agropecuária (Agrodefesa/GO), Diana Karla Ribeiro Soares, foi uma das participantes dos atos terroristas que ocorreram neste domingo (8), em Brasília, no Distrito Federal (DF). Pelas redes sociais, a mulher publicou fotos com manifestantes e também no prédio do Congresso. A Agrodefesa/GO informou que a advogada foi exonerada n...