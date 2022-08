Atualizada às 20h27, do dia 19 de agosto de 2022

Servidores, aposentados e pensionistas do Instituto de Previdência dos Servidores da Prefeitura de Goiânia (GoiâniaPrev) devem realizar abertura de conta no Itaú Unibanco até o dia 31 de agosto, para que possam receber seu salário. As informações são da Prefeitura de Goiânia.

Os trabalhadores e aposentados podem escolher, conforme a legislação que regulamenta a conta salário, a forma para o recebimento do dinheiro, sendo elas: receber na conta salário aberta a pedido da Prefeitura de Goiânia no banco que processará a folha de pagamento (Itaú); optar por receber seu salário em conta corrente, aberto por interesse da pessoa no banco Itaú ou receber seu salário na instituição financeira de sua preferência, realizando um pedido de portabilidade salarial no Itaú ou diretamente no banco em que escolher.

No 1º dia de setembro, a instituição financeira já começa a administrar a folha de pagamento do Paço. De acordo com a prefeitura, com o objetivo de facilitar a abertura de contas bancárias, servidores do GoiâniaPrev podem buscar atendimento no Itaú, na estrutura física instalada no próprio instituto, localizado na Avenida B, Quadra C, Lote 16/18, nº 155, no Setor Oeste, Goiânia-GO, de 09h às 17h. Além disso, as outras agências do Itaú em Goiânia também estão trabalhando com o horário ampliado, exclusivo para os servidores da prefeitura.

Para a estrutura de atendimento ao GoiâniaPrev, nas agências situadas na Avenida Anhanguera, Campinas, Avenida Rio Verde, Parque Amazônia, Avenida República do Líbano e Praça do Bandeirante, é possível agendar horário de atendimento pelo telefone 0800 888 2550. Há, também, unidade instalada no Paço Municipal, no Park Lozandes.

Quem já for correntista do Itaú pode autorizar o recebimento do salário através do aplicativo no celular. Basta clicar em nome no canto superior esquerdo na home, depois em 'Permissões e portabilidade', seguido de 'Autorizar salário em conta' e informar o CNPJ da prefeitura. Para o acesso pelo computador, no internet banking, clicar em 'Menu', depois em 'Conta Corrente', 'Ver mais', 'Salário', 'Habilitar recebimento de salário na conta corrente' e informar o CNPJ da prefeitura.