Cidades Servidores da Educação de Goiânia em greve fazem ato em favor do Imas Grevistas aguardam para esta tarde, reunião com o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz. Na manhã desta sexta, a cobrança é pelo repasse imediato dos valores descontados

Matéria atualizada às 15h33 desta sexta-feira (25)* Servidores da Educação municipal que estão em greve aguardam para esta tarde, reunião com o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz (Republicanos). Enquanto isso, seguem com as agendas de greve que, nesta sexta-feira (25) foi em apoio ao Instituto Municipal de Assistência à Saúde dos Servidores de Goiânia (Imas). President...