Cidades Servidores da Educação de Goiânia recusam proposta da prefeitura e decidem continuar greve Funcionários administrativos e professores rejeitaram as propostas feitas pela Secretaria de Educação em reunião na última semana

Em assembleia realizada na manhã desta segunda-feira (4) no Centro Popular de Abastecimento e Lazer (Cepal) do Setor Sul, os servidores municipais da Educação de Goiânia recusaram as propostas da prefeitura e decidiram continuar a greve. A Secretaria Municipal de Educação (SME) propôs o pagamento das datas-bases de 2020 e 2021 aos servidores administrativos neste ...