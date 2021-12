Cidades Servidores da Justiça mortos em decorrência da Covid-19 são lembrados no Dia da Justiça, em Goiânia Ação plantou 40 mudas de árvores nativas do Cerrado no Bosque dos Buritis

Os servidores da Justiça em Goiás que morreram em decorrência da Covid-19 foram lembrados, na manhã desta quarta-feira (8), em Goiânia. Quarenta mudas de árvores nativas do Cerrado foram plantadas na área interna no Bosque dos Buritis, no Setor Oeste. Segundo o Sindicato dos Servidores e Serventuários da Justiça no Estado de Goiás (Sindjustiça), desde o iníc...