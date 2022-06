Cidades Servidores da saúde de Goiânia criam grupo de WhatsApp para repor insumos Trabalhadores de unidades de saúde trocam materiais para suprir déficit. Problema teria piorado após terceirização de almoxarifado. SMS afirma que falhas são pontuais

Uma crise no abastecimento de insumos na rede municipal de Saúde de Goiânia tem feito os servidores buscarem alternativas informais para o atendimento não ser afetado. A estratégia adotada atualmente consiste no remanejamento de itens entre as unidades de saúde a partir de pedidos em grupos criados pelos próprios profissionais em aplicativos como o WhatsApp. O problema alca...