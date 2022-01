Cidades Servidores da Secult testam positivo para Covid-19 De acordo com a pasta, quatro pessoas foram afastadas após o resultado da testagem e passam bem

Quatro casos de Covid-19 foram identificados entre os servidores da Secretaria de Estado de Cultura de Goiás (Secult). De acordo com a pasta, o expediente da tarde de terça-feira (4) foi suspenso para sanitização do prédio e todos que testaram positivo foram afastados. Ainda segundo a secretaria, aqueles que tiveram contato com os servidores que testaram positivo foram ...