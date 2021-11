Cidades Servidores do Inep levarão ao Congresso denúncias de assédio contra Dupas Na última segunda-feira (8), 35 funcionários do Inep pediram exoneração de seus cargos de maneira coletiva para pressionar a demissão de Dupas da presidência do órgão

Em Assembleia-Geral Extraordinária realizada nesta quinta-feira (11), os servidores do Inep (Instituto Nacional de Educação e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) decidiram que a Assinep (Associação dos Servidores do Inep) entregará ao Congresso Nacional o documento de denúncia contendo os relatos de assédio moral e institucional durante a gestão do atual presidente d...