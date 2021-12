Cidades Servidores do Judiciário vítimas da Covid-19 são homenageados com plantio de árvores Serão plantadas 25 mudas de espécies nativas do Cerrado, no Bosque dos Buritis, em ação que marca do Dia da Justiça

O Sindicato dos Servidores e Serventuários da Justiça do Estado de Goiás (Sindjustiça) realiza, nesta quarta-feira (8), o plantio de 40 mudas de árvores de espécies nativas do Cerrado, no Bosque dos Buritis. A ação homenageia os 25 servidores do Judiciário que morreram de Covid-19, desde o início da pandemia, e marca o Dia da Justiça. De acordo com o Sindjustiça, o prim...