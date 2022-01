Cidades Sete pessoas são indiciadas pela morte de tabelião em Rubiataba Entre os denunciados está a esposa do cartorário, que teria encomendado a morte do marido para ficar com o seguro de vida

A Polícia Civil concluiu, na última sexta-feira (7), o inquérito relacionado à morte do tabelião Luiz Fernando Alves Chaves, de 40 anos, que era titular do Cartório de Registro de Imóveis de Rubiataba, no Vale do São Patrício. Foram indiciadas sete pessoas, entre elas a esposa do cartorário, que teria encomendado a morte do marido para ficar com o seguro de vida. ...