Cidades Sete PMs são indiciados por morte de quatro na Chapada Investigações apontam que vítimas foram rendidas em chácara em Colinas do Sul antes de serem mortas e que uma foi ameaçada dias antes por 2 dos acusados

As investigações sobre a morte de quatro pessoas em uma chácara em Colinas do Sul, na região da Chapada dos Veadeiros, durante uma ação policial no dia 20 de janeiro apontam para uma emboscada na qual as vítimas foram rendidas antes de serem mortas. O inquérito, que pede o indiciamento de sete policiais militares por homicídio qualificado mediante “recurso que dificulte o...