Sete postos foram notificados nesta sexta-feira (17) após consumidores denunciarem aumento no preço dos combustíveis na Região Metropolitana de Goiânia. O Procon Goiás iniciou uma operação de fiscalização nos estabelecimentos para investigar se há aumento abusivo.

Segundo o órgão de defesa do consumidor, os sete postos notificados devem apresentar notas fiscais de compra e vendas dos combustíveis para justificar o aumento. “Caso seja constatada abusividade, as empresas poderão ser autuadas com multas que chegam a R$ 11,3 milhões”, destaca.

O Superintendente do Procon, Levy Rafael, explica que se não houve alta nos impostos ou insumos, o aumento não deve ser repassado aos consumidores. “O órgão quer apurar o percentual desse aumento. Se for verificado um aumento excessivo, os postos serão autuados", enfatiza.

Além disso, Levy destaca a importância da denúncia dos consumidores. “O Procon acompanha as movimentações dos preços de combustível constantemente. Para isso conta com as denúncias por meio dos canais de atendimento 151, além das redes sociais”, informa o órgão.

A operação de fiscalização nos estabelecimentos iniciou nesta sexta-feira (17) após denúncias dos consumidores. Segundo a assessoria do órgão, as ações estão concentradas na Região Metropolitana de Goiânia neste sábado (18) e em cidades do interior na próxima segunda-feira (20).

