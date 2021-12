Cidades Sete vítimas de acidente com ônibus em Aparecida recebem alta do Hugo Pacientes estavam no veículo de viagem que perdeu o controle e causou tragédia que acabou com a vida de seis pessoas na BR-153

O Hospital de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz (Hugo) informou no meio da tarde deste sábado (25) que todas as vítimas do acidente envolvendo um ônibus em Aparecida de Goiânia já receberam alta. A unidade havia recebido sete dos 22 feridos na tragédia que acabou com a vida de seis pessoas. Os pacientes graves foram distribuídos entre hospitais...