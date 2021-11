Cidades Setor Perim, em Goiânia, registra 72 mm de chuva em 1 hora Quedas de árvores foram registradas, ruas ficaram alagadas e o muro de uma casa caiu após o temporal na tarde desta segunda-feira (8) na capital

A região do setor Perim foi o local que mais sofreu com o temporal da tarde desta segunda-feira (8) em Goiânia. Segundo as informações do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), o bairro concentrou 72 mm de precipitação em pouco mais de uma hora nesta tarde. Justamente ao lado do Perim, no setor São Francisco, o muro de uma casa d...