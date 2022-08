Cidades Setores Bueno e Jaó, em Goiânia, ficam sem coleta seletiva Moradores acumulam sacos de lixo em casa esperando por caminhões do serviço por mais de duas semanas

Os moradores do setor Jaó e de ao menos uma parte do Setor Bueno têm encontrado dificuldades para ter acesso à coleta seletiva de Goiânia. Há duas semanas o caminhão específico para o serviço não passa pelo bairro da região norte da capital e moradores acumulam sacolas com material reciclável dentro de casa. Já no Bueno, o caminhão tem passado de forma irregular e com...