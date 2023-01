Matéria atualizada às 15h24 do dia 06/01.

Um princípio de incêndio foi registrado na manhã desta sexta-feira (6) em um shopping no parque Lozandes, em Goiânia. O prédio foi evacuado, o Corpo de Bombeiros foi acionado e conteve o fogo.

Apesar do susto e da paralisação das atividades do shopping, não houve feridos. A equipe de socorro conta que a provável origem do fogo seja um curto circuito em um dos transformadores do prédio.

De acordo com uma vendedora do shopping, que não quis se identificar, a energia acabou pela primeira vez próximo das 11 horas. Ela diz ainda que logo a energia teria voltado em picos e ninguém percebeu inicialmente o que acontecia.

"Houve uma gritaria nos corredores. Foi ai que a gente saiu para ver o que estava acontecendo e as pessoas do meu andar já gritando bem nervosas que era incêndio, que era para evacuar", relata.

A Secretaria de Estado de Administração (Sead) informou que a unidade do Vapt Vupt, localizada no shopping Lozandes, está com atividades suspensas.

Os usuários com horários agendados no local podem buscar qualquer agência localizada na capital, que ofereça o mesmo tipo de serviço marcado previamente, para a realização do atendimento. Pelo site, os usuários podem consultar os serviços disponíveis em cada uma das unidades.