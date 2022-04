Cidades Shopping de Goiânia atingido por incêndio passa por perícia Local segue interditado por tempo indeterminado e o objetivo agora é identificar as possíveis causas do incêndio

Uma equipe da Polícia Científica iniciou, na manhã desta quarta-feira (6), um nova perícia no antigo Banana Shopping, que foi atingido por um incêndio nessa segunda-feira (4). O local segue interditado por tempo indeterminado e o objetivo agora é identificar as possíveis causas do incêndio. Um laudo será produzido e encaminhado ao 1° Distrito Policial, responsável...