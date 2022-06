Cidades Show do DJ Pedro Sampaio é interrompido após princípio de incêndio, em Aparecida de Goiânia Segundo informações preliminares, as chamas teriam surgido das luzes usadas na apresentação e atingido parte da decoração. Não há informações sobre feridos

O Dj Pedro Sampaio teve seu show interrompido após um princípio de incêndio no palco, na madrugada desta sexta-feira (17), durante o evento universitário O Maior Inter, em Aparecida de Goiânia. Segundo informações preliminares, as chamas teriam surgido das luzes usadas na apresentação e atingido parte da decoração. Não há informações sobre feridos. A apresentação do art...