Heloá, a siamesa separada em hospital de Goiânia, teve melhora e foi extubada na tarde desta segunda-feira (16). Conforme o médico que conduziu o procedimento cirúrgico de separação, Zacharias Calil, contou que o objetivo é que, a partir da extubação, ela vá melhorando mais a cada dia.

Apesar da extubação e de ter apresentado melhora no estado de sua respiração, Heloá permanece com apoio de um balão de oxigênio. O médico explicou que o suporte de oxigênio é importante para auxiliar na cicatrização e melhora da menina.

"É claro que ela está com o apoio do oxigênio, isso dá um suporte, mas o tubo deixa a pessoa muito restrita. Respirando espontaneamente é muito melhor do ponto de vista médico, sem precisar de aparelho para manter a pressão no pulmão”, explicou.

Ao ser questionado pela reportagem sobre o estado de saúde da outra gêmea, Calil explicou que Valentina está bem. "A Valentina também melhorou muito, o raio-x do pulmão dela mostrou uma melhora significativa". contou.

Segundo informações do médico responsável, Valentina deve ser extubada na próxima terça-feira (16).

Leia também:

- Valentina, siamesa separada, apresenta melhora após quadro se agravar, diz hospital

- Pai das siamesas separadas está otimista com a recuperação das filhas “estão evoluindo muito bem”

- Ação rápida de médicos levou à recuperação de siamesa separada após pulmão parar de funcionar

Em outra reportagem, ao POPULAR, Calil, que fez a separação das siamesas na manhã da última quinta-feira (12) no Hospital Estadual da Criança e do Adolescente (Hecad), em Goiânia, destacou que os primeiros cinco dias após uma cirurgia dessa complexidade são os mais importantes e quando há maior risco de complicações.

Relembre

Naturais de Guararema, cidade do interior de São Paulo, Heloá e Valentina nasceram unidas pelo osso da bacia, parte do tórax, abdômen, fígado, intestinos delgado e grosso e genitálias.

Elas fazem acompanhamento com a equipe médica desde o primeiro ano de vida e já passaram por outra cirurgia em março de 2022, quando foi colocado expansores de pele, para que fosse possível realizar a separação.

As gêmeas foram operadas pelo cirurgião Zacharias Calil na manhã de quinta-feira (12).

Mais de 10 horas de cirurgia

Valentina e Heloá Prado passaram por um procedimento de mais de 10 horas no Hospital Estadual da Criança e do Adolescente (Hecad) . Os corpos das gêmeas foram separados por volta das 20h. Valentina deixou o centro cirúrgico por volta das 23h e Heloá foi liberada em seguida, por volta da meia noite. A separação das duas contou com cerca de 50 profissionais.

Segundo Zacharias Calil, elas devem retornar ao centro cirúrgico três semanas após a separação.