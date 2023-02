O Hospital Estadual da Criança e do Adolescente (Hecad) divulgou, na tarde desta quinta-feira (23), o estado de saúde das siamesas que foram separadas. De acordo com a unidade, Heloá apresentou sinais de gastroenterite depois de ter tido febre e vômito.

Ao POPULAR, o médico responsável pelas gêmeas, Zacharias Calil explicou que o vômito e a febre podem ser apenas um resfriado ou até mesmo uma virose. “Como agora as meninas estão tendo mais contato com outras pessoas isso é comum. Pode ser uma virose ou um resfriado infantil. Porém, vamos continuar monitorando para ver se ela tem diarreia nas próximas horas”, explicou.

Já Valentina, a outra siamesa separada, segue estável já que apresentou melhora do padrão neurológico e da irritabilidade, sem escapes convulsivos. “Está com maior aceitação da dieta por via oral, porém ainda mantendo a sonda como alimentação complementar, com previsão de retirada em breve”, informou o boletim.

As pacientes Heloa e Valentina, seguem internadas na Unidade de Enfermaria Pediátrica do HECAD