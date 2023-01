Um vídeo compartilhado nas redes sociais mostra que Heloá, a siamesa que foi separada da irmã Valentina no último dia 11, já consegue falar. O registro foi publicado pela mãe das gêmeas, Waldirene do Prado, no final da manhã deste sábado (21). O vídeo é acompanhado da seguinte mensagem: “Meu amorzinho, contando as horas para ouvir a sua irmãzinha. Amo você”.

Também neste sábado, o médico Cirurgião Pediátrico Zacharias Calil detalhou o estado de saúde das irmãs, que continuam internadas na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Hospital Estadual da Criança e do Adolescente (Hecad). De acordo com ele, Heloá continua em boa recuperação, enquanto Valentina, que continua intubada, se encontra estável, mas com necessidade de avaliação neurológica.

“Heloá está indo bem. A Valentina continua em um estado que consideramos grave, mas ela está estável. Estamos aguardando a visita de um neurologista para realizar exames, para verificar o que está acontecendo com relação às convulsões que ela teve”, disse.

As gêmeas de 3 anos eram unidas por parte do tórax, abdômen, bacia, fígado, intestinos delgado e grosso e genitálias. Elas permanecem em dieta parental e com um curativo a vácuo para acelerar as cicatrizações.

Relembre

Naturais de Guararema, cidade do interior de São Paulo, Heloá e Valentina nasceram unidas pelo osso da bacia, parte do tórax, abdômen, fígado, intestinos delgado e grosso e genitálias.Elas fazem acompanhamento com a equipe médica desde o primeiro ano de vida e já passaram por outra cirurgia em março de 2022, quando foi colocado expansores de pele, para que fosse possível realizar a separação.

Mais de 10 horas de cirurgia

Valentina e Heloá Prado passaram por um procedimento de mais de 10 horas no Hospital Estadual da Criança e do Adolescente (Hecad) . Os corpos das gêmeas foram separados por volta das 20h. Valentina deixou o centro cirúrgico por volta das 23h e Heloá foi liberada em seguida, por volta da meia noite. A separação das duas contou com cerca de 50 profissionais.

Segundo Zacharias Calil, elas devem retornar ao centro cirúrgico três semanas após a separação.

Leia também:

- Siamesa separada, Heloá escova os dentes sozinha; vídeo

- Siamesa separada volta a ter crises convulsivas e aumenta medicações, diz boletim

- Uma semana após cirurgia, Heloá e Valentina recebem curativo a vácuo para acelerar cicatrização