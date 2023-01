O Hospital Estadual da Criança e do Adolescente (Hecad) divulgou, na noite desta quarta-feira (25), o estado de saúde das siamesas que foram separadas. De acordo com a unidade, Heloá teve uma nova piora no quadro neurológico e permanece fazendo uso de altas doses de anticonvulsivantes. As gêmeas de 3 anos passaram por uma cirurgia de separação no dia 11 de janeiro, em Goiânia.

Conforme o boletim, as gêmeas seguem em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Valentina está em ventilação mecânica e sem programação de extubação.

Já Heloá passou por um procedimento para fechamento de feridas no centro cirúrgico, que não teve intercorrências. Ela continua respirando de forma espotânea, sem a necessidade de oxigênio e sem febre.

Leia também:

- Siamesa separada, Heloá conversa com a mãe no hospital; vídeo

- Valentina, siamesa separada, tem piora clínica e segue em coma induzido

- Siamesa separada: Valentina segue sedada em estado grave

Relembre

Naturais de Guararema, cidade do interior de São Paulo, Heloá e Valentina nasceram unidas pelo osso da bacia, parte do tórax, abdômen, fígado, intestinos delgado e grosso e genitálias.

Elas fazem acompanhamento com a equipe médica desde o primeiro ano de vida e já passaram por outra cirurgia em março de 2022, quando foi colocado expansores de pele, para que fosse possível realizar a separação.

Mais de 10 horas de cirurgia

Valentina e Heloá Prado passaram por um procedimento de mais de 10 horas no Hospital Estadual da Criança e do Adolescente (Hecad) . Os corpos das gêmeas foram separados por volta das 20h. Valentina deixou o centro cirúrgico por volta das 23h e Heloá foi liberada em seguida, por volta da meia noite. A separação das duas contou com cerca de 50 profissionais.Segundo Zacharias Calil, elas devem retornar ao centro cirúrgico três semanas após a separação.