A pequena Valentina, siamesa separada de Heloá, em Goiânia, retirou na tarde desta segunda-feira (6) os aparelhos invasivos que a ajudavam a respirar. Segundo o cirurgião pediatra Zacharias Calil, após 26 dias intubada, Valentina passa a respirar com apoio de um cateter no nariz.

Leia também:

- Siamesas separadas: Heloá e Valentina têm primeiro contato após separação em hospital de Goiânia

- Heloá, gêmea siamesa separada, celebra melhora passando batom pela primeira vez após a cirurgia

"Estamos usando aquele cateter de alto fluxo, que era muito utilizado durante a pandemia da Covid-19 para evitar passar o tubo na traqueia do paciente. É uma mangueirinha colocada no nariz”, explica Calil. Segundo o médico, a extubação da Valentina é uma grande conquista para o estado de saúde dela.

Valentina e Heloá continuam internadas na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) pediátrica do Hospital Estadual da Criança e do Adolescente (HECAD). Conforme o boletim médico desta segunda-feira (6), as pacientes estão sem febre e ainda tomam antibióticos.

Heloá já se alimenta pela boca e a irmã recebe nutrição parenteral, ou seja, administração médica de nutrientes aplicados na veia. “Apresenta abertura ocular espontânea, acompanha com o olhar. Sem crises convulsivas, em uso de anticonvulsivantes altas doses”, destaca o boletim.

Relembre

Naturais de Guararema, cidade do interior de São Paulo, Heloá e Valentina nasceram unidas pelo osso da bacia, parte do tórax, abdômen, fígado, intestinos delgado e grosso e genitálias. Elas fazem acompanhamento com a equipe médica desde o primeiro ano de vida e já passaram por outra cirurgia em março de 2022, quando foi colocado expansores de pele, para que fosse possível realizar a separação.

Mais de 10 horas de cirurgia

Valentina e Heloá Prado passaram por um procedimento de mais de 10 horas no Hospital Estadual da Criança e do Adolescente (Hecad). Os corpos das gêmeas foram separados por volta das 20h. Valentina deixou o centro cirúrgico por volta das 23h e Heloá foi liberada em seguida, por volta da meia-noite. A separação das duas contou com cerca de 50 profissionais.

Íntegra do boletim médico

As pacientes Heloá e Valentina seguem internadas na Unidade de Terapia Intensivapediátrica do HECAD. Heloá está com exames em melhora, sem febre, ainda em uso de antibiótico, alimentando-se pela boca com boa aceitação. Valentina apresentou melhora clínica, em desmame da sedação e ventilação mecânica, com programação de extubação nas próximas horas. Apresenta abertura ocular espontânea, acompanha com o olhar. Mantido em dieta zero recebendo nutrição parenteral. Sem febre, em uso de antibióticos. Sem crises convulsivas, em uso de anticonvulsivantes altas doses.