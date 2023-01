Ainda internadas na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) pediátrica do Hospital Estadual da Criança e do Adolescente (Hecad), em Goiânia, as siamesas separadas Valentina e Heloá, de três anos, seguem acompanhadas após a cirurgia que separou seus corpos, no dia 11 deste mês. Heloá respira sem ajuda de aparelhos e está respondendo bem ao tratamento. Já Valentina segue sedada em estado grave e recebendo medicação contínua para que não tenha mais episódios de convulsão.

Conforme o boletim médico divulgado nesta segunda-feira (23), após passar por nova cirurgia na noite de sábado (21), em virtude de uma obstrução parcial do intestino, Valentina “segue grave, estável, em dieta zero com baixo resíduo na sonda nasogástrica". Heloá teve um pico febril nas últimas 12 horas, mas segue se recuperando bem e se alimentando por via oral.

Heloá

No último sábado (21), a mãe das meninas, Waldirene do Prado, publicou nas redes sociais um vídeo que mostra Heloá conversando. No dia anterior, o médico responsável pela cirurgia de separação, Zacharias Calil, registrou o momento em que a gêmea de Valentina escovava os dentes sozinha.

Valentina

Na noite de sábado (21), Valentina teve uma piora e passou por uma nova cirurgia para desobstrução do intestino. Seu estado é grave e ela respira com ajuda de aparelhos.

Leia também:

Uma semana após cirurgia, Heloá e Valentina recebem curativo a vácuo para acelerar cicatrização

Um dia após cirurgia de separação, mãe de siamesas diz que filhas estão sendo fortes em UTI

Relembre o caso

As crianças nasceram unidas por parte do tórax, abdômen, bacia, fígado, intestinos delgado e grosso e genitálias e eram acompanhadas pela equipe médica desde o primeiro ano de vida. Elas passaram pela última cirurgia em março de 2022, quando foi colocado expansores de pele, para que fosse possível realizar a separação.

Valentina e Heloá são naturais de Guararema, cidade do interior de São Paulo e estão em tratamento em Goiânia há dois anos. Após o início do acompanhamento médico feito por Zacharias Calil, os pais das crianças decidiram se mudar para Morrinhos, na região Sul de Goiás, para facilitar o deslocamento até o Hecad.