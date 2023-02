Valentina, uma das siamesas que foram separadas em Goiânia no mês passado, acordou do coma e deu um sorriso para sua irmã Heloá na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Alguns dias após a operação que separou as irmãs, Valentina teve crises convulsivas e febre, o que deixou a equipe médica em alerta.

A menina ficou sedada, se alimentando pela veia e respirando com ajuda de aparelhos durante semanas. Entretanto, na manhã desta quinta-feira (9), a mãe das gêmeas, Leninha Kayla, postou um vídeo em seu perfil nas redes sociais do momento em que Valentina está acordada e sorrindo para sua irmã, Heloá Prado.

Na publicação, a mãe das meninas diz estar com as esperanças renovadas e espera que a próxima vitória seja no momento em que as duas filhas forem para casa. “São tantas emoções que não tem explicação, só Deus”, resumiu Leninha.

Na última semana, o quadro clínico de Valentina se estabilizou. Ela não apresentou mais febre e nenhuma outra crise convulsiva. A menina já foi extubada na tarde da última segunda-feira (6) e respira apenas com ajuda de cateter no nariz.

“Todo mundo aqui comovido e emocionado. Realmente um dia de muita felicidade para a família e a todos os profissionais envolvidos”, escreveu Zacharia Calil, médico responsável pela operação das gêmeas, ao publicar vídeo do primeiro encontro das irmãs após a separação.

Enquanto isso, a melhora de Heloá é constante. Ela se alimenta e respira sem ajuda de aparelhos, e já dá pequenos passeios fora da UTI.

Relembre o caso

Heloá e Valentina, de 3 anos, compartilhavam parte da bacia, do tórax, abdômen, fígado, intestinos delgado e grosso, além de genitálias. As gêmeas, que nasceram no interior de São Paulo, foram separadas em Goiânia no dia 11 de janeiro. O procedimento de separação foi realizado com a mesma equipe médica que acompanha o estado de saúde das duas desde o primeiro ano de vida. A cirurgia envolveu cerca de 50 profissionais e levou mais de 10 horas para ser concluída.

Ambas seguem internadas na UTI do Hospital Estadual da Criança e do Adolescente (Hecad).

Leia também:

- Siamesa separada, Valentina é extubada após apresentar melhora, diz equipe médica

- Valetina está em coma induzido e respira com ajuda de aparelhos; Heloá se alimenta pelas veias