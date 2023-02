A pequena Valentina, siamesa separada de Heloá, em Goiânia, retirou na tarde desta sexta-feira (24) a sonda de alimentação, informa o cirurgião pediatra Zacharias Calil. Segundo o médico, a equipe retirou a sonda após a paciente apresentar melhora na alimentação via oral.

“Ela está com uma dieta com volume adequado e uma boa aceitação”, detalha Calil, em entrevista ao g1 Goiás. O cirurgião destaca que o processo foi progressivo. “Ela está bem, se alimentando sem problemas, brincando e, a partir de agora, se sentirá mais aliviada”, destaca o pediatra.

Calil explica que, com a retirada da sonda, as equipes médicas pretendem evitar efeitos colaterais. “Quando menos invasivo melhor. A sonda pode causar sinusite e esofagite. É um corpo estranho que fica na região, então tiramos para evitar esses efeitos colaterais”, disse.

Calil destaca que Valentina e Heloá estão bem e que aguarda elas ficarem mais fortes para dar continuidade nos tratamentos. “A Valentina está em função dos curativos, mas a equipe de cirurgia plástica prevê fazer um enxerto para agilizar a cicatrização. Se não fosse por isso, ambas estavam em condições de alta”, finaliza.

Relembre

Naturais de Guararema, cidade do interior de São Paulo, Heloá e Valentina nasceram unidas pelo osso da bacia, parte do tórax, abdômen, fígado, intestinos delgado e grosso e genitálias. Elas fazem acompanhamento com a equipe médica desde o primeiro ano de vida e já passaram por outra cirurgia em março de 2022, quando foi colocado expansores de pele, para que fosse possível realizar a separação.

Mais de 10 horas de cirurgia

Valentina e Heloá Prado passaram por um procedimento de mais de 10 horas no Hospital Estadual da Criança e do Adolescente (Hecad). Os corpos das gêmeas foram separados por volta das 20h. Valentina deixou o centro cirúrgico por volta das 23h e Heloá foi liberada em seguida, por volta da meia-noite. A separação das duas contou com cerca de 50 profissionais.

