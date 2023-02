A mãe das siamesas separadas, Waldirene Prado, comemorou uma melhora inesperada de Valentina na manhã deste domingo (19). Em um vídeo postado nas redes sociais, ela agradeceu a todos pelas orações e contou que a menina comeu cenoura em pedaços e macarrão. No último boletim divulgado no dia 17 de fevereiro, Valentina estava em dieta líquida e estava progredindo na alimentação oral.

"Eu vim agradecer de coração a cada um pelas orações e pelo carinho com as minhas filhas. A Valentina teve uma reação inesperada, mas muito gratificante. Nossa Valentina voltou a sorrir, voltou a ser quem ela é", comemorou a mãe Waldirene Prado.

Durante o vídeo, Heloá brinca com a irmã Valentina e fazem cócegas uma na outra, enquanto a mãe sorri dizendo "olha o nosso milagre aí". O pai das meninas, Fernando Oliveira, comenta que espera agora que a sonda seja tirada de Valentina. "Vamos continuar orando que vai sair dessa sonda", disse.

Heloá e Valentina estão internadas na enfermaria do Hospital Estadual da Criança e do Adolescente (Hecad), em Goiânia. Segundo a assessoria do hospital, Valentina despertou totalmente na manhã de domingo (19), o que não havia acontecido antes. "As funções digestivas dela quase que se normalizaram, por isso pode comer melhor", escreveu em nota.

Relembre a cirurgia

Os corpos das gêmeas siamesas Valentina e Heloá Prado, de três anos, foram separados às 19h38 do dia 11 de janeiro deste ano. A cirurgia que durou 11 horas foi realizada pelo cirurgião pediátrico Zacharias Calil, no Hospital Estadual da Criança e do Adolescente (Hecad), em Goiânia. Após a separação, as meninas iniciaram os procedimentos de reconstrução que envolvem outras especialidades, que terminou às 00h12 do mesmo dia.

Ao final dos procedimentos de separação, Calil disse que a próxima etapa era difícil e não tinha hora certa para terminar. “Entrarão vários outros especialistas da ortopedia, cirurgia plástica, urologia e nós da cirurgia pediátrica”, afirmou o cirurgião. A partir desse momento, os médicos se dividiram em duas equipes, uma para cada paciente.

Valentina foi a primeira a concluir todas as cirurgias, de acordo com a assessoria de Calil. A menina saiu do centro cirúgico às 23h07 e foi levada para a UTI. Já a irmãzinha, saiu às 00h12.

