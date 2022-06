Cidades Siamesas de SP unidas pelo abdômen passam pela 4º cirurgia preparatória para separação, em Goiânia Procedimento é realizado pelo médico Zacharias Calil e parte de sua equipe no Hospital Estadual da Criança e do Adolescente (Hecad)

As gêmeas siamesas Valentina e Heloá passam, na manhã desta quinta-feira (23), por uma nova cirurgia de preparação para a separação. O procedimento, comandado pelo médico Zacharias Calil e parte de sua equipe, é realizado no Hospital Estadual da Criança e do Adolescente (Hecad), em Goiânia. As meninas são natural de Guararema, São Paulo, mas devido ao tratamento a família s...