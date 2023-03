Heloá e Valentina, siamesas separadas no último dia 11 de janeiro, tiveram alta médica na tarde desta sexta-feira (3). As irmãs ficaram internadas no Hospital Estadual da Criança e do Adolescente (Hecad), em Goiânia, por 51 dias.

Waldirene Prado, a mãe das gêmeas falou sobre a emoção do momento: “É muita gratidão. É só agradecer, agradecer todo mundo, primeiramente a Deus", afirmou.

Relembre

Naturais de Guararema, cidade do interior de São Paulo, Heloá e Valentina nasceram unidas pelo osso da bacia, parte do tórax, abdômen, fígado, intestinos delgado e grosso e genitálias.Elas fazem acompanhamento com a equipe médica desde o primeiro ano de vida e já passaram por outra cirurgia em março de 2022, quando foi colocado expansores de pele, para que fosse possível realizar a separação.

Mais de 10 horas de cirurgia

Valentina e Heloá Prado passaram por um procedimento de mais de 10 horas no Hospital Estadual da Criança e do Adolescente (Hecad) . Os corpos das gêmeas foram separados por volta das 20h. Valentina deixou o centro cirúrgico por volta das 23h e Heloá foi liberada em seguida, por volta da meia noite. A separação das duas contou com cerca de 50 profissionais.

