As siamesas Heolá e Valentina Prado, de três anos, que tiveram seus corpos separados por uma cirurgia há quase três semanas, tiveram piora nas cicatrizações das feridas. As informações são do Hospital Estadual da Criança e do Adolescente (Hecad), em Goiânia, onde elas estão internadas na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) pediátrica.

O boletim divulgado nesta segunda-feira (30), diz que Heolá teve uma evolução clínica favorável e não está usando antibióticos. A menininha ainda respira em ar ambiente, come pela boca e consegue realizar suas necessidades fisiológicas. Contudo, houve uma piora na cicatrização da ferida operatória e, por isso, segue em vigilância.

Já Valentina está em estado grave devido ao quadro neurológico. O documento afirma que a criança que tem crises de epilepsia e está em coma. Ela recebeu imunoglobulina para tentar equilibrar seu sistema imunológico e aguarda um novo exame de eletroencefalograma.

Assim como sua irmã, ela teve piora da ferida operatória. Além disso, os médicos suspenderam a dieta, pois houve distensão abdominal e vômitos. Ela fará novos exames para avaliar a obstrução do abdome.

Relembre sobre a cirurgia

Naturais de Guararema, cidade do interior de São Paulo, Heloá e Valentina nasceram unidas pelo osso da bacia, parte do tórax, abdômen, fígado, intestinos delgado e grosso e genitálias. Elas fazem acompanhamento com a equipe médica de Zacharias Calil desde o primeiro ano de vida. Elas tiveram seus corpos separados no dia 11 de janeiro.