As siamesas separadas em hospital de Goiânia, Heloá e Valetina receberam alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI), no Hospital Estadual da Criança e do Adolescente (Hecad), em Goiânia. O cirurgião pediatra Zacharias Calil explicou, por meio de suas redes sociais, que as meninas irão continuar o tratamento na enfermaria do hospital.

"Lá elas terão mais conforto, juntamente aos seus familiares", disse o médico.

Valentina e Heloá, de 3 anos, passaram por uma cirurgia de separação no dia 11 de janeiro, em Goiânia. Em boletim médico emitido na tarde desta quarta-feira, o hospital afirmou que as duas irmãs seguem estáveis, sem antibióticos e em ar ambiente.

A unidade hospitalar ainda afirmou que Heloá está aceitando bem a dieta oral e sem febre. Já Valentina segue em dieta líquida, em acompanhamento com fonoterapia para progressão de consistência da dieta. Além disso, ela apresentou melhora do padrão neurológico, sem crises convulsivas.

Cirurgia de separação

Valentina e Heloá passaram por cirurgia de separação em 11 de janeiro. O cirurgião pediátrico Zacharias Calil fez o procedimento junto com 50 profissionais. As meninas estavam unidas por parte do tórax, abdômen, bacia, fígado, genitálias, intestinos delgado e grosso.

"Tivemos que dividir o fígado, o intestino delgado e o intestino grosso. Tivemos que modificar o sistema urinário delas porque elas apresentavam alterações que não tinham sido diagnosticadas. No mais, separamos o osso, a bacia”, explicou Zacharias Calil, na época da operação.

Valentina e Heloá são naturais de Guararema, cidade do interior de São Paulo e estão em tratamento em Goiânia há cerca de dois anos. Após o início do acompanhamento médico, os pais das crianças decidiram se mudar para Morrinhos, no interior de Goiás.