As siamesas separadas, Heloá e Valentina Prado, de três aninhos, puderam ‘curtir’ o carnaval e tiveram, ainda, uma visita muito especial: a da irmã Kayla Prado, de 7 anos. As pequenas estão internadas na enfermaria do Hospital Estadual da Criança e do Adolescente (Hecad), em Goiânia e foram fotografadas com um grupo de animadores vestidos de palhaços neste sábado (18). O registro foi publicado nas redes sociais do médico das meninas, Zacharias Calil.

Kayla não perdeu a oportunidade e encheu as irmãs de carinho. Registros foram feitos com as meninas dando bastante risadas e se abraçando. A irmã mais velha também pegou Heloá e Valentina no colo.

As meninas receberam alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no dia 15 de fevereiro. Elas foram operadas no dia 11 de janeiro e estavam unidas por parte do tórax, abdômen, bacia, fígado, genitálias, intestinos delgado e grosso.

A família é de Guararema, cidade do interior de São Paulo (SP). Após o início do acompanhamento médico em Goiânia, os pais das crianças decidiram se mudar para Morrinhos, na região Sul de Goiás, para facilitar o deslocamento até o Hecad.

O POPULAR pediu o boletim médico das gêmeas na noite deste sábado (18), contudo, até a publicação desta matéria, não houve retorno.