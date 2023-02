Um vídeo mostra as siamesas separadas, Heloá e Valentina, tendo o primeiro contato após a cirurgia de separação, em um hospital de Goiânia. O cirurgião pediatra Zacharias Calil compartilhou a filmagem em seu perfil das redes sociais na manhã deste sábado (4).

“Todo mundo aqui comovido e emocionado. Realmente dia de muita felicidade para a família e a todos os profissionais envolvidos”, escreveu Zacharia Calil. As gêmeas de 3 anos eram unidas por parte do tórax, abdômen, bacia, fígado, intestinos delgado e grosso e genitálias. Elas foram separadas no dia 11 de janeiro, no Hospital Estadual da Criança e do Adolescente (Hecad).

O procedimento levou cerca de 10 horas e contou com uma equipe de quase 50 profissionais. Valentina e Heloá são naturais de Guararema, cidade do interior de São Paulo e realizam o tratamento em Goiânia há cerca de dois anos.

Estado de saúde atualizado

A gêmea siamesa Valentina, separada da irmã Heloá, apresentou melhora do quadro neurológico e deve ser extubada nos próximos dias. Conforme o boletim médico, divulgado na manhã deste sábado (04), a criança segue em estado grave, na Unidade de Terapia Intensiva do Hecad, mas está em processo de desmame da sedação e da ventilação mecânica.

A menina não apresenta febre, está sem crises convulsivas e continua em dieta total. Já Heloá apresenta evolução no quadro de saúde. Ela está estável, faz uso de antibióticos e tem boa aceitação da dieta oral. A criança passeou pela primeira vez fora da UTI na última quinta-feira (2).

O momento foi divulgado nas redes sociais do cirurgião pediatra Zacharias Calil, que comemorou a melhora da menina. "Ela saiu para tomar um banho de sol e voltou para a UTI. A expectativa é que ela faça um passeio assim todos os dias, o psicológico melhora bastante", explicou o médico ao portal G1 Goiás.