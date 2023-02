Em comemoração ao seu primeiro ano de funcionamento, o Hospital Estadual da Criança e do Adolescente (Hecad) promoveu, nesta terça-feira (7), um dia de atividades especiais para as crianças internadas. Entre elas, a Visita Pet, que contou com a presença de cães terapeutas. As siamesas que foram separadas na unidade em janeiro deste ano, Heloá e Valentina, foram duas das crianças que receberam a visita dos caninos.

Conforme o Hecad, as crianças e adolescentes receberam a visita especial no leito de internação, “fator considerado de alto impacto emocional salutar para a recuperação deles”.

A terapia assistida com animais é aprovada, inclusive, pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária. A prática "envolve o contato do doente com animais, em busca do processo de melhora ou cura. O procedimento é acompanhado por profissionais da área da saúde” e contribui para a recuperação do paciente”, afirma a entidade.

Leia também:

- Siamesa separada, Valentina é extubada após apresentar melhora, diz equipe médica

- Heloá, gêmea siamesa separada, celebra melhora passando batom pela primeira vez após a cirurgia

- Siamesas separadas: Valentina apresenta melhora e tem novo contato com irmã na UTI; vídeo

A cadela Sky foi um dos cães que alegraram o dia no Hecad. O animal visitou todos os internados e passou pelo leito de Heloá e Valentina, que se recuperam na unidade após serem separadas cirurgicamente.

De acordo com a diretora-geral, Mônica Costa, a unidade “já realiza cirurgias pediátricas de alta complexidade de forma minimamente invasiva, com equipamento de videolaparoscopia, por exemplo”.

Para ela, a humanização também faz parte do cotidiano do hospital, “com os projetos semanais Cineminha, Abraçar e Oficinas Dirigidas, dentre outras ações sazonais comemorativas e pedagógicas.”