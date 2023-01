Segundo o último boletim médico divulgado pelo Hospital Estadual da Criança e do Adolescente (Hecad), em Goiânia, nesta sexta-feira (13), as gêmeas Valentina e Heloá Prado, de 3 anos, que passaram por uma cirurgia de separação de corpos, na última quarta-feira (11), seguem internadas na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) pediátrica respirando por aparelhos. O quadro das meninas é considerado grave em virtude da complexidade do procedimento.

Conforme mostrado pelo POPULAR, o médico cirurgião, Zacharias Calil explicou que o pós-operatório é tão importante quando a própria cirurgia e que as gêmeas estão sendo acompanhadas de forma especializada na UTI. Após a liberação do período mais crítico, as meninas serão levadas para a enfermaria da unidade.

Conforme informou o hospital, o uso de medicação para sedação e alívio da dor segue nesta sexta-feira, bem como o uso de medicamentos para manter a pressão arterial, sendo que já estão em processo de diminuição das doses. Valentina e Heloá também estão recebendo antibiótico, com programação de início de dieta via intravenosa.

Relembre o caso

As crianças eram unidas por parte do tórax, abdômen, bacia, fígado, intestinos delgado e grosso e genitálias e eram acompanhadas pela equipe médica desde o primeiro ano de vida. Elas passaram pela última cirurgia em março de 2022, quando foi colocado expansores de pele, para que fosse possível realizar a separação.

Valentina e Heloá são naturais de Guararema, cidade do interior de São Paulo e estão em tratamento em Goiânia há dois anos. Após o início do acompanhamento médico feito por Zacharias Calil, os pais das crianças decidiram se mudar para Morrinhos, na região Sul de Goiás, para facilitar o deslocamento até o Hecad.

