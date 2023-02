Heloá e Valentina, gêmeas separadas no último dia 11, tiveram um novo encontro neste domingo, na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Estadual da Criança e do Adolescente de Goiás (Hecad), onde estão internadas. O registro foi compartilhado nas redes sociais pelo cirurgião pediátrico Zacharias Calil. Ele também informou que Valentina apresentou melhoras desde o primeiro encontro com a irmã.

Na publicação, o médico deu detalhes da recuperação das irmãs, em um domingo que definiu como muito especial. “Valentina progredindo com a sua recuperação bem mais acordada, mais consciente e respondendo bem aos estímulos externos e agora recebendo mais uma vez o contato físico com a Heloá, que é de suma importância”, disse.

O cirurgião também aproveitou a publicação para parabenizar a equipe que faz parte da UTI do hospital. “Essa imagem das mãos dadas não tem preço. Parabéns a toda equipe da UTI do Hecad que não medem esforços na recuperação dos pacientes!”, escreveu.

Relembre o caso

As crianças eram unidas por parte do tórax, abdômen, bacia, fígado, intestinos delgado e grosso e genitálias e eram acompanhadas pela equipe médica desde o primeiro ano de vida. Elas passaram pela última cirurgia em março de 2022, quando foi colocado expansores de pele, para que fosse possível realizar a separação.

Valentina e Heloá são naturais de Guararema, cidade do interior de São Paulo e estão em tratamento em Goiânia há dois anos. Após o início do acompanhamento médico feito por Zacharias Calil, os pais das crianças decidiram se mudar para Morrinhos, na região Sul de Goiás, para facilitar o deslocamento até o Hecad.

