O Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO) escolheu Silvânio Divino de Alvarenga como novo desembargador, nesta quarta-feira (8). Alvarenga foi indicado pelo critério de antiguidade, pois trabalha no judiciário goiano desde 1989, e a indicação foi votada e aceita por membros do TJ.

O magistrado é juiz substituto em segundo grau e vai ocupar a vaga que foi aberta com a aposentadoria do desembargador Fausto Moreira Diniz.

Leia também:

- Brecha ‘fura teto’ deve ser ampliada a tribunais

- “Não cabe ao tribunal ter preferência de nomes”, diz presidente do TJ-GO

- “Teto é irracional”, critica presidente do Sindifisco

Alvarenga começou como juiz na comarca de Ivolândia e já passou pelas comarcas de Crixás, Jataí, Goiás e, em 2014, assumiu a 12ª Vara Cível de Goiânia. Em 2015, passou a ocupar o cargo de juiz substituto em segundo grau, no qual permaneceu.

Solenidade

A sessão para confirmar a escolha foi presidida pelo chefe do Poder Judiciário goiano, desembargador Carlos França. Na ocasião, França desejou boas-vindas ao novo desembargador, que deve atuar na 6ª Câmara Cível. “Faço votos de sucesso ao novo integrante desta Corte de Justiça, estando certo que ele continuará exercendo a magistratura com responsabilidade e pautado nos princípios éticos”, afirmou o chefe do Judiciário.

Alvarenga agradeceu ao plenário que o elegeu e fez o compromisso de “assumir esta nova missão com o propósito maior de contemplar o bem”.

De acordo com o TJ, o novo desembargador deve começar a exercer suas funções após a cerimônia de posse, que ainda não foi marcada.