Cidades Silva Neto é o novo advogado de Maurício Sampaio no caso Valério Luiz Troca ocorre após antiga defensora renunciar ao posto dois dias antes do início do júri popular. Retomada do julgamento é esperada para 2 de maio

Silva Neto é o novo advogado de Maurício Sampaio, apontado como sendo o mandante do assassinato do jornalista Valério Luiz. Neto assume após a renúncia do antigo defensor de Sampaio, Ney Moura Teles, que decidiu deixar o caso dois dias antes do início do júri popular, inicialmente marcado para o dia 14 deste mês. O julgamento envolve, além de Sampaio, outros quatro...