Cidades Simulador do IPTU 2022 está disponível no site da Prefeitura de Goiânia Para utilizar o serviço, contribuinte precisa apenas colocar o número de inscrição cadastral do imóvel

Está disponível, no site da Prefeitura de Goiânia, um simulador on-line para que os contribuintes possam saber o valor a ser cobrado em 2022 pelo Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) após as mudanças na fórmula de cálculo do tributo com a sanção do novo Código Tributário Municipal (CTM). O serviço era uma promessa do prefeito Rogério Cruz (Republicanos) após...