Cidades Simulador do IPTU de Goiânia deve estar pronto até o dia 3 Prefeitura de Goiânia quer serviço no site até o fim de semana para que contribuinte saiba quanto será cobrado no próximo ano. Valor sem mudança também será mostrado

A Prefeitura de Goiânia pretende apresentar até o fim desta semana um simulador on-line para que os contribuintes possam saber o valor a ser cobrado em 2022 pelo Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) após as mudanças na fórmula de cálculo do tributo com a sanção do novo Código Tributário Municipal (CTM). O serviço é uma promessa do prefeito Rogério Cruz (Republica...